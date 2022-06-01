Архангельск, 1 июня, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поддержал предложение президента возродить звание «Мать-героиня» и сообщил, что в регионе ордена могут быть удостоены пять женщин.

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«Идею вернуть звание «Мать-героиня» поддерживаю на 100%. Если исходить из того, что в СССР оно присуждалось женщинам, которые воспитали 10 и более детей, то у нас в Архангельской области сегодня пять таких семей. В них воспитывается в общей сложности 53 ребенка. Их мамы уж точно достойны высокого звания и особой поддержки от государства», — написал Цыбульский в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин предложил возродить звание «Мать-героиня» и выплачивать удостоившимся его женщинам по 1 млн рублей.