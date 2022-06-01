Белград, , 22:38 — REGNUM Министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович подписала соглашение об энергетическом сотрудничестве с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. Об этом 1 июня сообщили сербские СМИ.

Поставка газа Gazprom.ru

По словам Михайлович, хорошие политические отношения между двумя государствами дополнительно поспособствуют углублению сотрудничества в области энергетики.

Министр напомнила, что Сербия начала строительство газового интерконнектора с Болгарией, которое будет закончено в следующем году. По этому новому маршруту в Сербию сможет поступать газ из Азербайджана, отметила она.

«Ожидаю, что разработка новых месторождений природного газа в Каспийском регионе обеспечит достаточное количество газа для того, чтобы Сербия удовлетворила собственные потребности, а потом, после окончания строительства газового интерконнектора, стала транзитным маршрутом. Это дополнительно укрепит стабильность и безопасность нашей страны и региона», — процитировал телеканал РТС слова Михайлович.

Напомним, что Сербия в сентябре 2020 года подписала Вашингтонское соглашение. Один из пунктов этого документа касается диверсификации источников снабжения газом и другими энергоносителями. В настоящее время Сербия почти полностью зависит от поставок российского газа.