Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Семеро присяжных заседателей вынесли вердикт по делу актёров Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Об этом 1 июня пишет Daily Mail.

Джонни Депп и Эмбер Хёрд GabboT

Вердикт будет объявлен 1 июня 2022 года в 23:00 по московскому времени. Как отмечает издание, присяжные совещались в течение трёх дней прежде, чем принять это решение.

ИА REGNUM напоминает, что ещё в 2019 году Джонни Депп подал иск против бывшей жены Эмбер Хёрд и потребовал от неё $50 млн, обвинив в клевете. В ответ на это Хёрд подала встречный иск уже на $100 млн. Дело дошло до суда лишь в апреле 2022 года. Причиной иска стала статья Хёрд, в которой актриса позиционировала себя как жертву насилия — она не назвала имя своего обидчика, однако указанный временной промежуток соответствует периоду её совместной жизни с Деппом.

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