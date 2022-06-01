Манчестер, Великобритания, , 22:23 — REGNUM 1 июня 29-летний атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Джесси Лингард покинул «красных дьяволов». Об этом сообщили на официальном сайте клуба из Манчестера.

Джесси Лингард (сс) Кирилл Венедиктов. soccer.ru

Соглашение Лингарда с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня. В ближайшее время футболист официально покинет «Ман Юнайтед» на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Джесси Лингард принял участие в шестнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил одну желтую карточку.

Ранее Джесси Лингард выступал за «Лестер Сити», «Бирмингем», «Брайтон», «Дерби Каунти» и «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды.