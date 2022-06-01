Клуж-Напока, Румыния, 1 июня, 2022, 22:17 — ИА Регнум. В результате крупной аварии, произошедшей на региональных соревнованиях по картингу в городе Клуж-Напока на северо-западе Румынии, погиб спортсмен. Об этом 1 июня сообщает «Румынское телевидение».

Mos.ru Картинг. Стадион «Ракета»

По предварительным данным, 58-летний картингист не справился на одном из поворотов с управлением и врезался в заградительное сооружение. На место инцидента прибыли спасатели и врачи.

Пострадавший мужчина скончался по дороге в больницу. Дальнейшие соревнования отменены. Ведется следствие.