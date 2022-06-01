Москва, , 22:11 — REGNUM Сапёры Вооруженных сил и МЧС России обезвредили на территории ЛНР и ДНР 12 960 взрывоопасных предметов, сообщил 1 июня на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Российские саперы за работой Mil.ru

При этом за последние сутки в Донбассе российские отряды разминирования очистили почти 22 га, обезвредив 80 взрывоопасных предметов.

«Всего проверено 2626,84 га, в том числе за сутки — 21,9 га. 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 12 960 взрывоопасных предметов, из них за сутки — 80», - рассказал Михаил Мизинцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Британия согласует с США передачу американских РСЗО Украине — СМИ