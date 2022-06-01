Нарьян-Мар, 1 июня 2022, 22:09 — REGNUM Семье оленевода и чумработницы Павла и Татьяны Вылко из НАО вручили орден «Родительская слава». Как сообщает пресс-служба окружной администрации, слова поздравлений с получением государственной награды за заслуги в укреплении института семьи супругам Вылко передал губернатор региона Юрий Бездудный.
Орден «Родительская слава» был присвоен семье Вылко Указом Президента РФ Владимира Путина.
Как сообщало ИА REGNUM, орден «Родительская слава» получила семья из Беслана, воспитывающая 15 детей.