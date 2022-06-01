Нарьян-Мар, , 22:09 — REGNUM Семье оленевода и чумработницы Павла и Татьяны Вылко из НАО вручили орден «Родительская слава». Как сообщает пресс-служба окружной администрации, слова поздравлений с получением государственной награды за заслуги в укреплении института семьи супругам Вылко передал губернатор региона Юрий Бездудный.

Супруги Павел Митрофанович и Татьяна Григорьевна Вылко воспитывают 11 детей. adm-nao.ru

Супруги Павел Митрофанович и Татьяна Григорьевна Вылко воспитывают 11 детей. adm-nao.ru

«Жизнь в тундре лёгкой не назовёшь, а воспитать в её суровых условиях 11 детей — это настоящий подвиг. Орден — знак признания этого подвига, за которым стоят родительская забота, любовь и ваша большая крепкая и дружная семья», — отметил глава региона.

Орден «Родительская слава» был присвоен семье Вылко Указом Президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, орден «Родительская слава» получила семья из Беслана, воспитывающая 15 детей.