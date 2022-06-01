Нарьян-Мар, 1 июня, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Семье оленевода и чумработницы Павла и Татьяны Вылко из НАО вручили орден «Родительская слава». Как сообщает пресс-служба окружной администрации, слова поздравлений с получением государственной награды за заслуги в укреплении института семьи супругам Вылко передал губернатор региона Юрий Бездудный.

adm-nao.ru Супруги Павел Митрофанович и Татьяна Григорьевна Вылко воспитывают 11 детей.

adm-nao.ru Супруги Павел Митрофанович и Татьяна Григорьевна Вылко воспитывают 11 детей.

«Жизнь в тундре лёгкой не назовёшь, а воспитать в её суровых условиях 11 детей — это настоящий подвиг. Орден — знак признания этого подвига, за которым стоят родительская забота, любовь и ваша большая крепкая и дружная семья», — отметил глава региона.

Орден «Родительская слава» был присвоен семье Вылко указом президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, орден «Родительская слава» получила семья из Беслана, воспитывающая 15 детей.