Лос-Анджелес, США, , 22:06 — REGNUM Сэм Асгари, жених певицы Бритни Спирс, рассказал о том, как сделал ей предложение. Об этом 1 июня пишет Page Six.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

По словам Асгари, он хотел, чтобы помолвка была сюрпризом, поэтому не стал никого предупреждать о своих намерениях, в том числе и детей артистки. «Я не хотел, чтобы кто-нибудь знал и чтобы кто-то каким-либо образом вмешивался, поэтому всё прошло только между нами», — говорит он.

Асгари также рассказал о выборе кольца. Он решил преподнести артистке что-то «нежное»: «Я подумал, что с её вкусом она не хотела бы чего-то супер большого и от знаменитого бренда», — объяснил жених Спирс, добавив, что выгравировал на украшении символ львицы, с которым он ассоциирует певицу.

Ранее Бритни Спирс сообщила о том, что потеряла ребёнка на ранней стадии беременности. Её жених Сэм Асгари поделился, что они продолжат попытки завести детей.

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