Милан, Италия, 1 июня, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Если бы идея о сближении России с ЕС и НАТО была реализована, «сейчас мы жили бы в совсем другом мире», заявил 1 июня экс-премьер Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Bandhige.com Сильвио Берлускони

Он отметил, что в период, когда он высказывал такое предложение, руководители целого ряда западных стран выступили против.

Берлускони также обратил внимание, что с осуждением «неприкрытой агрессии России на Украине» выступили почти исключительно западные страны.