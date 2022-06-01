Вашингтон, , 22:06 — REGNUM Событие «неплатежа» по долларовым еврооблигациям Минфина РФ со сроком погашения 4 апреля 2022 г. признал 1 июня Комитет по определению кредитных событий при Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA), передаёт РБК.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Информацию ISDA разместила на своём сайте. Неплатёж произошёл 19 мая 2022 года. Отмечается, что событие неплатежа, или Failure to Pay, неформально равнозначно дефолту для целей выплаты страховок от дефолта.

Минфин РФ должен был 4 апреля погасить долларовые облигации в размере $552 млн. Но из-за невозможности платить из замороженных резервов «благодаря» санкциям США российский Минфин инициировал исполнение обязательства в рублях.

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