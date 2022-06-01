Лондон, , 22:01 — REGNUM Сегодня, 1 июня, национальные сборные Италии и Аргентины сыграют в первом в истории матче Финалиссимы, в котором встречаются действующие победители Чемпионата Европы и Кубка Америки. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Леонардо Бонуччи в составе сборной Италии (сс) Clément Bucco-Lechat

Стартовые составы команд:

Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Маттео Пессина, Николо Барелла, Жоржиньо, Эмерсон, Джакомо Распадори, Федерико Бернардески, Андреа Белотти.

Аргентина: Дамиан Мартинес, Николас Тальяфико, Науэль Лусеро, Кристиан Ромеро, Николас Отаменди, Гидо Родригес, Родриго Де Пауль, Анхель Ди Мария, Джованни Ло Чельсо, Лионель Месси, Лаутаро Мартинес.

Матч обслужит чилийская бригада арбитров во главе с Пьеро Мазой. Ассистенты главного судьи — Кристиан Шиманн и Клаудио Риос.