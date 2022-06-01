Вашингтон, 1 июня 2022, 22:01 — REGNUM Британия согласовывает с США планы передачи Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270 американского производства, сообщает 1 июня издание Politico со ссылкой на неназванные источники.
Британия намерена получить официальное одобрение реэкспорта этих РСЗО.
По словам источников, администрация США не планирует отказывать Лондону.
Системы M270 относятся к тому же типу РСЗО, что и ракетные системы HIMARS и способны поражать цели на расстоянии около 80 км.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня Пентагон заявил о передаче Украине РСЗО HIMARS, уже находящихся в Европе.