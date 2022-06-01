Вашингтон, 1 июня, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Британия согласовывает с США планы по передаче Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) М270 американского производства, сообщает 1 июня издание Politico со ссылкой на неназванные источники.

Lockheedmartin.com Высокомобильная система ракетной артиллерии (HIMARS)

Британия намерена получить официальное одобрение реэкспорта этих РСЗО.

По словам источников, администрация США не планирует отказывать Лондону.

Системы M270 относятся к тому же типу РСЗО, что и ракетные системы HIMARS, и способны поражать цели на расстоянии около 80 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня Пентагон заявил о передаче Украине РСЗО HIMARS, уже находящихся в Европе.