Вашингтон, 1 июня, 2022, 21:56 — ИА Регнум. The Hollywood Reporter представило данные о просмотрах самых популярных фильмов сервиса Netflix. Они опубликованы на сайте издания 1 июня.

Jade87 Netflix

Согласно приведённым цифрам, самым успешным релизом Netflix является комедийный боевик «Красное уведомление» — его смотрели на протяжении 5,57 млрд минут. На втором месте оказался научно-фантастический боевик «Проект «Адам» (4,8 млрд минут) с Райаном Рейнольдсом в главной роли, а на третьем — «Не смотрите наверх» (4,24 млрд минут) Адама МакКея.

Добавим, что в пятёрку также вошли анимационный фильм «Митчеллы против машин» и «Рождественские хроники 2». Их в общей сложности посмотрели 2,98 млрд минут и 2,82 млрд минут соответственно.