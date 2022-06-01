Нижний Новгород, , 21:49 — REGNUM Прототип первой российской образовательной метавселенной «НЕЙМАРК. MetaVerse» представили на конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2022» в Нижнем Новгороде сегодня, 1 июня.

Виртуальный мир Frontop.cn

Этот проект является совместной разработкой Центра искусственного интеллекта «Горький», Проектного офиса стратегии и развития Нижегородской области и компании «AVM Technologies».

Как отмечают в региональном правительстве, запуск метавселенной позволит укрепить «цифровой» статус области и обеспечить дополнительной работой местные компании, работающие в сфере компьютерных технологий.

В новой виртуальной среде люди со всего мира смогут стать «посетителями» лекций и проводить лабораторные работы, а также вместе разрабатывать и осуществлять различные цифровые проекты.

Предполагается, что метавселенная «НЕЙМАРК. MetaVerse» также позволит создавать архитектурные проекты, среди которых наибольший интерес представляют виртуальные модели музеев Нижегородской области.