Сыктывкар, , 21:47 — REGNUM Сыктывкарский городской суд постановил изъять у экс-министра внутренних дел Коми Виктора Половникова в пользу государства таунхаус, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Судебный пристав (с) Пресс-служба УФССП России по Калужской области

Напомним, в 2021 году Половников был признан виновным в получении взятки в размере 14 млн рублей и легализации части указанных средств путем приобретения дома и земельного участка. Ему назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, Решением суда он лишен звания «генерал-майор полиции».

«В 2017 году Половников приобрел в Сыктывкаре почти за 8 млн рублей таунхаус площадью 154,4 кв. м с находящимся под ним земельным участком. В доме был произведен ремонт и закуплена мебель на сумму свыше 10 млн рублей. Так, на дизайн-проект, изготовление и установку кухонного гарнитура Половниковым потрачено около 1,5 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

Для сокрытия объектов недвижимости и понесенных расходов Половников организовал оформление документов по приобретению дома и участка по заниженной цене с указанием в качестве собственника двоюродной сестры своей супруги.

Прокуратура установила, что совокупный доход бывшего силовика и его супруги за 2014–2017 годы составил 11,5 млн рублей. Кредиты и заемные средства на приобретение недвижимости ими не привлекались. Помимо этого министр нес расходы по оплате ипотеки в связи с покупкой квартиры в Москве.

«Учитывая, что расходы на приобретение дома, участка, проведение ремонта и обустройства значительно превышали легальные доходы семьи Половникова, прокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства указанных объектов недвижимости», — сообщили в ведомстве.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии экс-сотрудника минсельхоза осудят за хищение 2,6 млн рублей.