1 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Ксаверий де Местр, , 22:58 — REGNUM «Цель Америки проста», — написал в эссе для The New York Times президент США Джо Байден, который попытался убедить избирателей, что, вливая миллиарды долларов в киевский режим, Вашингтон лишь «хочет видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину», у которой также будут «средства сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии». Однако американские интернет-пользователи отнеслись скептически к лицемерной позиции Запада.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Неискренние слова, которые звучат лживо, учитывая историю вмешательства США, военного или иного, на иностранной территории в прошлом. Политика Байдена способствует войне вместо мира. Украину следовало толкать к переговорам с самого начала, спасая тем самым тысячи украинских жизней», — объясняет @camnews001.

«А я думал, что американский президент должен быть более реалистичным… Ему следовало бы подталкивать Украину к миру, а не снабжать ее оружием», — отмечает @Edgerayier.

«Неужели кто-то верит, что Соединенные Штаты беспокоятся о демократии на Украине? На самом деле большинство стран точно знают, что интересы Соединенных Штатов и Европы связаны совсем не с демократией», — указывает @RmsSousa1.

«Означает ли это душераздирающее эссе о демократии, что больше не будет государственных переворотов в странах Латинской Америки, народ которых хочет избрать суверенное правительство, а не покорное американским интересам и их крупным корпорациям? Можем ли мы теперь сохранить нашу нефть и богатства для нашего благополучия?» — интересуется @nissanapix100.

«Мне особенно понравилось, что Байден написал: «Если Россия не заплатит тяжелую цену за свои действия, это послужит сигналом для других потенциальных агрессоров, и они подумают, что тоже могут захватывать территории и подчинять себе другие страны». Это говорят США? Какая ирония…» — комментирует @ForainMauricio.

«Вы знаете, США уже пытались установить демократию на Ближнем Востоке, и посмотрите, что из этого вышло…» — вспоминает @TheNaritaAffect.

«Их цель очевидна — создать новую Сирию/Афганистан внутри Европы. Америка всегда рассматривала ЕС как экономического конкурента в борьбе за долю рынка с Китаем», — предполагает @hamasmi00 898 032.

Выход США из Афганистана Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Цель Америки — обогащение военно-промышленного комплекса», — подчеркивает @wiseguyinsider.

«NYT любит подбадривать войны», — пишет @goldwindow2.

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