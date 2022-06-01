Тюмень, 1 июня, 2022, 21:44 — ИА Регнум. В Тюменской области за пять месяцев сжиженный углеводородный газ для автотранспорта подешевел на 26%. Об этом сообщает региональное управления Федеральной антимонопольной службы.

Gazprom.ru Природный газ в качестве моторного топлива

Литр автомобильного газа на заправочных станциях региона стоит не более 22 рублей. Причём цены на автомобильное топливо не подлежат государственному регулированию и формируются предприятиями самостоятельно. Но, устанавливая цены, участники рынка не освобождаются от ответственности за необоснованное завышение цен.

Год назад литр газомоторного топлива на автозаправочных станциях Тюмени стоил 26 рублей. В августе 2021 года его цена достигала 33 рублей за литр. Тогда биржевые котировки на сжиженный углеводородный газ (СУГ) резко пошли вверх, что привело к существенному повышению стоимости в розничном сегменте рынка. Средняя розничная цена литра газомоторного топлива в начале 2022 года составляла 29 рублей.

На сегодняшний день на рынке СУГ прослеживается устойчивая тенденцию к снижению цен, отмечают в антимонопольном ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата потребительские цены на бензин в России в апреле снизились в среднем на 0,2% по сравнению с мартом, а рост в годовом выражении замедлился до 5,8% с 6,6% в предыдущем месяце.