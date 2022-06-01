Вашингтон, , 21:44 — REGNUM Полиция США предполагает, что причиной смерти Титьяны Миллер, дочери рэпера Master P, стала передозировка запрещёнными веществами. Об этом 1 июня сообщает TMZ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Master P Цитата из клипа Master P

Как отмечает издание, на месте смерти Миллер были обнаружены принадлежности для употребления наркотиков. Однако полиция не нашла на них следов запрещённых веществ.

ИА REGNUM напоминает, что рэпер Master P (Перси Миллер) сообщил о смерти своей 29-летней дочери 30 мая 2022 года. В своём обращении он признался, что у Титьяны Миллер были «психологические заболевания», а также она «злоупотребляла психоактивными веществами».

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