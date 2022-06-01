София, , 21:42 — REGNUM Крупнейшая болгарская компания по распределению природного газа «Булгаргаз» выступила с предложением снизить цену на голубое топливо на 13%. Об этом 1 июня сообщает софийская газета «Факты».

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Согласно официальной информации, соответствующее предложение передано на рассмотрение Комиссии по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР).

«Новые изменения фактически вернут стоимость соответствующих носителей на уровень апреля текущего года», – говорится в документе «Булгаргаза».

Как ожидается, новая цена газа для бытовых потребителей составит 141,28 левов ($77) за мегаватт-час. Сейчас топливо реализуется за 162,57 левов ($89) за МВтЧ.

По некоторым данным, причиной подобной инициативы является избыток природного газа в болгарских хранилищах.

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