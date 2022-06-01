Рим, 1 июня, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Послы России и Белоруссии в Италии не приглашены в президентский дворец на традиционную встречу накануне Дня республики, передают национальные СМИ 1 июня.

Quirinale.it Серджо Маттарелла

Президент Италии Серджо Маттарелла 1 июня выступил с очередной речью о необходимости остановить «войну, которая напоминает о темных страницах истории 19-го века».

Власти Италии в феврале–мае 2022 года переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».