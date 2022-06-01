Тула, 1 июня, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Детей-сирот с Украины, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик готовы принимать в семьи в Тульской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Вопрос обсуждался 1 июня в ходе встречи президента России Владимира Путина с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила президенту, что около ста детей будут переданы в приёмные семьи четырёх регионов Российской Федерации: это Москва, Тульская область, Калужская область, Воронежская область.

По поручению губернатора Алексея Дюмина в Тульской области ведется работа по приему детей-сирот ЛНР, ДНР, а также Украины в семьи жителей региона.

«Каждый ребенок должен воспитываться в семье, окружен вниманием, заботой и любовью. В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей Тульской области, состоит на учете 331 семья, готовая взять ребенка-сироту. Мы окажем помощь семьям принять ребенка, соответствующее поручение я уже дал профильному министерству», — сказал Алексей Дюмин.