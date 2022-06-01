Лос-Анджелес, США, 1 июня, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Шведский актёр Дольф Лундгрен рассказал об опыте работы с актрисой Эмбер Хёрд. Об этом 1 июня пишет TMZ.

Gage Skidmore Дольф Лундгрен

Как отмечает издание, Лундгрен признался, что с Хёрд было легко работать, и что она была мила с актёрами и съёмочной группой. Актёр также отметил, что артистка брала с собой на площадку новорожденную дочь, что понравилось команде фильма «Аквамен 2».

ИА REGNUM напоминает, что Дольф Лундгрен и Эмбер Хёрд работали вместе над двумя частями «Аквамена». Актёр исполняет роль царя Нерея, а Хёрд играет Меру.