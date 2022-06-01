Москва, , 21:40 — REGNUM Украинские боевики накануне, 31 мая, взорвали цистерну с азотной кислотой в городе Северодонецк (ЛНР), создав опасную экологическую ситуацию, сообщил 1 июня журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в 19:00 мск: взрыв на территории завода «Азот» устроили отступающие подразделения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ, чтобы остановить наступающие подразделения российских военных и формирований ДНР «путём создания зоны химического заражения».

«После подрыва поднялось на высоту около одного километра ядовитое облако оранжевого цвета, которое переместилось в сторону населённых пунктов Кременная и Рубежное». Михаил Мизинцев

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что неонацистов, очевидно, не волнует, что этот теракт с применением токсичного химического вещества привёл к проблемам со здоровьем ни в чём не повинных мирных жителей. Этот случай характерен для киевской тактики и политики.

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