Нижний Новгород, 1 июня, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Модернизировать трамвайную сеть Нижнего Новгорода до 2026 года намерена фирма «Экологические проекты» — дочерняя компания Корпорации развития Нижегородской области.

Павел Падалкин Нижегородский трамвай

По имеющейся информации, днём ранее совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области одобрил возможность заключения соответствующего концессионного соглашения.

В рамках проекта модернизации в столице Приволжья планируют обновить 100 километров трамвайных путей, 15 тяговых подстанций и два трамвайных депо, а также закупить 100 трамваев.