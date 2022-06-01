Нижний Новгород, 1 июня, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Первый летний месяц в Нижегородской области будет теплым. Температурный фон будет близок к норме. Об этом рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева 1 июня.

ИА REGNUM Нижний Новгород

По ее данным, общие показатели составят около +16…+18°C, а днем воздух будет прогреваться до +25°C.

«В наступившем месяце не исключены ливни, грозы и даже град. Вместе с ними регион может накрыть и шквалистый ветер. Также местами ожидаются вхождения арктических масс. Без вхождения холодного воздуха при нашем умеренно-континентальном климате не обойтись. И чаще всего такие периоды приходятся на июнь и на вторую половину августа», — цитирует специалиста портал NewsNN.