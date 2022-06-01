Нижний Новгород, 1 июня, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Бывшего начальника отряда исправительного учреждения №11 на Бору будут судить на «за неоднократное получение взяток и мошенничество». Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области 1 июня.

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По версии следствия, обвиняемый с 2018 по 2021 годы «получал деньги от знакомых осужденных за различные услуги».

«Подозреваемый мог скрыть передачу телефонов в колонию, отказаться от наказания заключенных за дисциплинарные проступки и т.д. 28 ноября 2021 года его поймали на получении взятки в размере 160 тысяч рублей. Деньги ему передавал посредник за то, чтобы сотрудник колонии подготовил положительную характеристику для условно-досрочного освобождения заключенного», — сообщили в СК.

Следователи уверены, что в общей сложности «мужчина получил более 845 тысяч рублей в качестве подкупа».

Обвиняемый уволен из органов ФСИН, он ожидает суда в СИЗО.