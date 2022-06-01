Москва, , 21:23 — REGNUM Птицефабрика освобожденного села Кировское под Волновахой перезапустила производство и до конца текущего года планирует существенно нарастить объемы отгрузки продукции, сообщает Донецкое агентство новостей в среду, 1 июня, со ссылкой на Министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

Птицефабрика ИА REGNUM

«До конца текущего года предприятием планируется поэтапно задействовать 20 корпусов для выращивания бройлеров и закупить около 400 тысяч голов суточных цыплят, что позволит произвести почти 700 тонн бройлерного мяса», — отметили в Минагропроме ДНР.

Речь идет о «Диановской птицефабрике». Из-за боевых действий она некоторое время работала не в полную силу, что сократило объемы получения продукции. Накануне производственный цикл был перезапущен: на фабрику поступила новая партия из 18 тыс. голов суточных цыплят бройлеров финального гибрида.

Через 42 два дня, после выращивания и откорма, на прилавки Республики отправится порядка 35 тонн бройлерного мяса.

По данным Минагропрома, ежегодно в ДНР производится ориентировочно 25-28 тысяч тонн мяса птицы. При полной загрузке данная птицефабрика сможет выдавать порядка пяти тысяч тонн продукции, что составит около 18% от общего объема производимого мяса птицы в стране.

«Диановская птицефабрика» — одно из крупнейших предприятий в области производства мяса на освобожденной территории ДНР. Располагается в селе Кировское Волновахского района. Фабрика не прекращала свою деятельность даже во времена боев.