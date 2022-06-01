Бишкек, 1 июня, 2022, 21:21 — ИА Регнум. За 2021 год в Киргизии родились более 150 тысяч детей, в том числе 77 тысяч мальчиков и 73 тысячи девочек. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете сегодня, 1 июня.

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Также стало известно о том, что 27 тысяч детей или 18% от общего количества появившихся на свет в минувшем году, родились у матерей, не состоящих в зарегистрированном браке.

Однако следует учитывать, что в последние годы широкое распространение в Киргизии получили браки, совершенные только по мусульманским обрядам. Поэтому часть детей, рожденных вне юридического брака, фактически имеет обоих родителей.

При этом 53% новорожденных киргизстанцев зарегистрированы по совместному заявлению родителей, а 47% — только по заявлению матерей и, вероятно, эти дети будут воспитываться в семье без отца.