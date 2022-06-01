Вашингтон, 1 июня, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS заранее переброшены в Европу для их дальнейшей передачи на Украину, заявил 1 июня замглавы военного ведомства США по политическим делам Колин Кол.

Defenselink.mil РСЗО HIMARS

«Министерство обороны заранее разместило системы HIMARS в Европе, чтобы обеспечить их быструю доставку на Украину… В первоначальном транше будет четыре единицы РСЗО HIMARS», — сказал он.

По его словам, на обучение украинских нацистов использованию этих установок понадобится около трёх недель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские СМИ и должностные лица Вашингтона несколько дней активно обсуждали вопрос о разрешении передачи Киеву таких РСЗО.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, поставки дальнобойных реактивных систем залпового огня Украине нацелены на вовлечение других стран в вооруженный конфликт.