Вологда, , 21:18 — REGNUM В 2022 году турпоток в Вологодской области может достигнуть допандемийных показателей. Регион готовится принять три млн туристов. Об этом заявил начальник департамента культуры и туризма Владимир Осиповский.

Вологда Andris Malygin

«Мы видим значительный интерес к Вологодской области летом — Вологда, Кириллов, Белозерск, Тотьма и даже Великий Устюг. Отмечу, что прошлое лето показало интерес самих вологжан к отдыху в районах нашей области. Это мы видим по бронированию гостиниц, по экскурсиям, которые заказываются в музеях», — цитирует Осиповского интернет-издание «В точку».

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние каникулы Вологодчину посетили более 200 тысяч туристов.