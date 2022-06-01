Москва, , 21:11 — REGNUM Первого июня граждане России отмечают Международный день защиты детей. «У вас, вашего поколения есть все необходимое для того, чтобы вместе строить достойное будущее: целеустремленность, ответственность, любовь к Родине, готовность всегда получить новые знания и помогать другим. Верю в вас, в то, что вы обязательно осуществите все свои мечты», — заключил Президент России Владимир Путин, поздравляя с праздником участников фестиваля «Большая перемена».

День защиты детей ИА REGNUM

К поздравлениям присоединились депутаты «новой волны» от «Единой России». В своих постах в соцсетях они напомнили, что детство — ценное и важное время, которое нуждается в особенной заботе и внимательном отношении со стороны власти. Эксперты полагают, что депутатов новой волны отличает близость к людям. Это качество проявляется в их регулярной заботе о российских детях и детях Донбасса: разработке законодательных инициатив и инициировании мероприятий, направленных на поддержку подрастающего поколения.

Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, поздравила своих подписчиков с праздником и поделилась трогательной историей.

«На прием пришла мама с сыном. Мальчик из детского дома. В пять лет выглядел на два годика. Ни разу в жизни не сидел за столом, не вставал ножками на травку. Все время лежал к кровати. Ему повезло, что в его жизни появился по-настоящему любящий его человек. Его мама. Мама! И сейчас ей очень страшно, что будет с ребенком, если с ней что-то случится. Неужели обратно в детский дом?», — написала Татьяна Буцкая.

Депутат пояснила, что во время приема речь шла о законе о «распределенной опеке», который сейчас находится на рассмотрении в ее комитете, и подчеркнула, что «надо обязательно помочь таким любящим мамам и хрупким детям».

В День защиты детей заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш предложил продолжить партийную традицию зимней «Ёлки желаний» и радовать детей подарками в первый день лета. Старт новой традиции дал сам депутат: он пришел в гости к семье беженцев из Донбасса, которая воспитывает двоих детей — Карину и Даниила, и подарил детям самокаты.

«Они, конечно, желания не озвучивали, но, уверен, самокаты — важная и нужная вещь в летний период. Надеюсь, ребята и родители быстро адаптируются на новом месте», — рассказал депутат.

Первый заместитель председателя комиссии Госдумы по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Татьяна Дьяконова констатировала, что «дети и связь с ними — самое ценное, что у нас есть».

Она призвала подписчиков защищать детей от равнодушия. «Вроде бы в теории всё просто — не отмахиваться от детских проблем, не задавать дежурные вопросы, «не включать» родителя, потому что так надо, но не у всех получается», — поделилась размышлениями депутат.

«Сегодня, 1 июня — Международный день защиты детей, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете», — написала Жанна Рябцева , заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Помимо прочего, она подчеркнула, что детей, в том числе на Донбассе, важно оберегать и защищать.

О важности поддержки детей Донбасса в своем поздравлении также напомнил Евгений Нифантьев, член комитета Госдумы по промышленности и торговле.

«Мы не забываем и о ребятах, которые находятся на территории Донбасса. Накануне вместе с активными жителями Южного округа Москвы мы отправили в ДНР и ЛНР гуманитарный груз, в котором много игрушек и развивающих игр, книжек и сладостей. Очень надеюсь, что, распаковывая сегодня эти подарки, дети будут улыбаться и обязательно почувствуют частичку нашего тепла!», — рассказал депутат.

В праздничный день член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина посетила детский сад «Мир детства» в Ленинском районе города Кирова. В ходе посещения детского сада она проверила, интересны ли маленьким детям настольные игры, посвященные краеведению. Оказалось, что ребята с восторгом приняли настольные игры «Вятская губерния» и «Дымка».

«Может, нам пора разработать стандарты и внедрять полезные, исторические и краеведческие игры о нашей Родине, а не полагаться на американских Барби в воспитании наших детей?», — резюмировала депутат.

Член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Максим Иванов рассказал, что в День защиты детей вместе с коллегами по партии решил провести яркое и интересное детское мероприятие. В результате, совместно с региональным отделением «Союза женщин России» был организован мастер-класс по рисованию с заслуженным художником Хабаровского края Алексеем Авдеевым.

«Интересно? Судя по эмоциям юных художников — очень. Полезно? Безусловно. Как-никак урок от знаменитого мастера!», — заключил Иванов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мониторинг деятельности депутатов новой волны — одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны.

Вместе с депутатами они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом России Владимиром Путиным.