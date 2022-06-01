Депутаты «новой волны» рассказали о поддержке подрастающего поколения
Москва, 1 июня, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Первого июня граждане России отмечают Международный день защиты детей. «У вас, вашего поколения есть все необходимое для того, чтобы вместе строить достойное будущее: целеустремленность, ответственность, любовь к Родине, готовность всегда получить новые знания и помогать другим. Верю в вас, в то, что вы обязательно осуществите все свои мечты», — заключил Президент России Владимир Путин, поздравляя с праздником участников фестиваля «Большая перемена».
К поздравлениям присоединились депутаты «новой волны» от «Единой России». В своих постах в соцсетях они напомнили, что детство — ценное и важное время, которое нуждается в особенной заботе и внимательном отношении со стороны власти. Эксперты полагают, что депутатов новой волны отличает близость к людям. Это качество проявляется в их регулярной заботе о российских детях и детях Донбасса: разработке законодательных инициатив и инициировании мероприятий, направленных на поддержку подрастающего поколения.
Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, поздравила своих подписчиков с праздником и поделилась трогательной историей.
Депутат пояснила, что во время приема речь шла о законе о «распределенной опеке», который сейчас находится на рассмотрении в ее комитете, и подчеркнула, что «надо обязательно помочь таким любящим мамам и хрупким детям».
В День защиты детей заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш предложил продолжить партийную традицию зимней «Ёлки желаний» и радовать детей подарками в первый день лета. Старт новой традиции дал сам депутат: он пришел в гости к семье беженцев из Донбасса, которая воспитывает двоих детей — Карину и Даниила, и подарил детям самокаты.
Первый заместитель председателя комиссии Госдумы по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Татьяна Дьяконова констатировала, что «дети и связь с ними — самое ценное, что у нас есть».
Она призвала подписчиков защищать детей от равнодушия. «Вроде бы в теории всё просто — не отмахиваться от детских проблем, не задавать дежурные вопросы, «не включать» родителя, потому что так надо, но не у всех получается», — поделилась размышлениями депутат.
О важности поддержки детей Донбасса в своем поздравлении также напомнил Евгений Нифантьев, член комитета Госдумы по промышленности и торговле.
В праздничный день член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина посетила детский сад «Мир детства» в Ленинском районе города Кирова. В ходе посещения детского сада она проверила, интересны ли маленьким детям настольные игры, посвященные краеведению. Оказалось, что ребята с восторгом приняли настольные игры «Вятская губерния» и «Дымка».
Член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Максим Иванов рассказал, что в День защиты детей вместе с коллегами по партии решил провести яркое и интересное детское мероприятие. В результате, совместно с региональным отделением «Союза женщин России» был организован мастер-класс по рисованию с заслуженным художником Хабаровского края Алексеем Авдеевым.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мониторинг деятельности депутатов новой волны — одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны.
Вместе с депутатами они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом России Владимиром Путиным.