Москва, 1 июня, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Провокацию с участием украинских и зарубежных журналистов готовят украинские боевики на территории Сумской области Украины, сообщил 1 июня журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз и Украина

По данным Миноброны РФ, перехват радиопереговоров показал, что в городе Шостка (Сумская область) ВСУ планируют «очередную бесчеловечную провокацию».

Украинские боевики ждут, когда в город будут доставлены из США ракетные системы большой дальности. ВСУ намерены с их помощью наносить удары по приграничной территории России «непосредственно из жилых районов города».

Михаил Мизинцев «Этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооружённые силы России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения».

Привлечены к этой провокации украинские и зарубежные СМИ, готовящие фейковые фото- и видеоматериалы о якобы «убийствах мирных жителей города русскими». Эти фейковые материалы украинская сторона и Запад намерены широко распространить.