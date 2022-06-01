Бишкек, 1 июня, 2022, 21:04 — ИА Регнум. На начало 2022 года в Киргизии проживало 2 млн 555 тысяч детей и подростков в возрасте до 18 лет. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете сегодня, 1 июня.

Ken Flottman Бишкек

По сравнению с началом 2021 года численность детей увеличилась на 43 тысячи или на 1,7%.

Большинство из них составляют дети в возрасте от 7 до 14 лет — 1 млн 119 тысяч человек или 44% от общего количества несовершеннолетних граждан Киргизии. Затем следуют дети младше 7 лет — 1 млн 108 тысяч человек или 43%. Меньше всего подростков в возрасте от 15 до 17 лет — 328 тысяч человек или 13%.

Также стало известно о том, что почти две трети от общего количества детей и подростков проживают в сельской местности, и лишь чуть больше трети — в городах.