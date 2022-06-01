Москва, , 21:02 — REGNUM Средняя цена на нефть марки Urals, являющуюся основной статьёй российского экспорта, в мае 2022 года составила $78,81 за баррель. Об этом сообщает 1 июня пресс-служба Минфина России.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В мае 2021 года цена на нефть Urals составляла в среднем $66,63 за баррель. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос в 1,2 раза.

За январь–май текущего года средняя цена на Urals сложилась в размере $83,48 за баррель против $61,62 за баррель за аналогичный период прошлого года.