Бишкек, , 21:00 — REGNUM Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект изменений в Жилищный кодекс, предполагающих введение запрета на приватизацию служебного жилья лицами, занимающими политические должности.

Садыр Жапаров President.kg

Отметим, что в список таких лиц входят президент Киргизии, спикер республиканского парламента и его заместители, премьер-министр и его заместители, а также другие члены правительства, секретарь Совета безопасности, госсекретарь, губернаторы, руководитель аппарата парламента, а также ряд других чиновников.

Авторы этой инициативы объясняют её необходимость тем, что чиновники более низкого ранга должны иметь реальную возможность реализовать своё право на приватизацию служебного жилья, а не ждать своей очереди по многу лет.

Также они отметили необходимость исключить ситуации, когда спортсменам, учителям и деятелям культуры за выдающиеся заслуги государство передаёт служебное жилье в частную собственность, но затем выясняется, что эти квартиры по-прежнему имеют статус служебного жилья.