Москва, , 21:30 — REGNUM Украинские вооружённые формирования продолжают прикрываться мирными жителями населённых пунктов, в которых они расположились, сообщил 1 июня журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Боевики ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По данным Минобороны РФ, украинские боевики разместили в Одессе склад оружия и боеприпасов в здании лицея, а в районе общежития и школы № 56 оборудовали траншеи и развернули опорный пункт. Эвакуацию жителей близлежащих домов они не проводили.

Михаил Мизинцев «В Николаеве боевики украинских вооружённых формирований оборудовали казармы в школах № 1 и № 7, а в детском саду № 70 и в школе № 24 — склады с реактивными снарядами для РСЗО».

В городе Краматорске (ДНР) на территории машиностроительного колледжа, школы № 10 и школы № 16 украинские боевики оборудовали опорные пункты, а на прилегающей территории разместили бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию.

В городе Славянске (ДНР) в здании профессионального машиностроительного лицея ВСУ оборудовали огневые позиции, во дворе они разместили артиллерийские орудия и РСЗО.

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что украинские боевики целенаправленно обстреливают позиции российских военных из жилых кварталов.

Таким способом они провоцируют ВС РФ на ответный огонь, чтобы в последующем возложить ответственность за возможные жертвы среди мирного населения на российских военных. Боевики прекрасно понимают, что жертвами стали бы мирные жители.

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