Украинские боевики оборудуют казармы в детских садах и школах
Москва, 1 июня, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования продолжают прикрываться мирными жителями населённых пунктов, в которых они расположились, сообщил 1 июня журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
По данным Минобороны РФ, украинские боевики разместили в Одессе склад оружия и боеприпасов в здании лицея, а в районе общежития и школы № 56 оборудовали траншеи и развернули опорный пункт. Эвакуацию жителей близлежащих домов они не проводили.
В городе Краматорске (ДНР) на территории машиностроительного колледжа, школы № 10 и школы № 16 украинские боевики оборудовали опорные пункты, а на прилегающей территории разместили бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию.
В городе Славянске (ДНР) в здании профессионального машиностроительного лицея ВСУ оборудовали огневые позиции, во дворе они разместили артиллерийские орудия и РСЗО.
Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что украинские боевики целенаправленно обстреливают позиции российских военных из жилых кварталов.
Таким способом они провоцируют ВС РФ на ответный огонь, чтобы в последующем возложить ответственность за возможные жертвы среди мирного населения на российских военных. Боевики прекрасно понимают, что жертвами стали бы мирные жители.