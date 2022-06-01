Москва, 1 июня, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Курс рубля упал по отношению к евро и немного укрепился к доллару по итогам торгов в среду, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Доллар и евро

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 61,28 рубля, что на 22 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день поднялся на 2 рубля 6 копеек и достиг 64,38 рубля.