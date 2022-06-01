Москва, , 20:51 — REGNUM В ведущих российских вузах следует целенаправленно готовить профильных специалистов в области информационной безопасности, считает руководитель дивизиона внедрения и сопровождения ГК «Астра» Ярослав Богомолов.

Кибербезопасность Иван Шилов, ИА REGNUM

«Специалистов по инфобезу очень мало, и их надо готовить. Нужны, наверное, профильные специальности в ключевых отечественных вузах, которые будут готовить этих специалистов именно с акцентом на отечественные средства защиты информации, которые сейчас есть на рынке, и которые разрабатываются», — сказал Ярослав Богомолов в ходе экспертной сессии на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2022), прошедшей в Москве.

В свою очередь исполнительный директор ООО «Киберпротект» Елена Бочерова отметила, что в настоящее время академическая школа и вузы в этом вопросе не отвечают запросам рынка.

«Инополис уже второй год ведёт большую программу по изменению стандартов подготовки кадров, там есть большой блок по информационной безопасности. Когда мы приходим на защиту этих стандартов, как вы думаете, какое количество компании-вендоров там присутствует? Их почти нет. По-прежнему академическая школа и вузы отделены от того, что делает рынок и от того, что делают сегодня вендоры. И вот этой вот связки по-прежнему не возникает», — отметила эксперт.

По её мнению, особый акцент следует сделать на подготовке специалистов в долгосрочной перспективе.

«Мы в 2021 году запустили программу по цифровой гигиене для школьников младших классов. Там написаны совсем простые, элементарные вещи вроде того, что не надо использовать публичный wi-fi, если вы собираетесь платить картой, что надо менять пароли, какие пароли надёжные, какие — нет и так далее… Мы с вами всё время готовимся к прошлой войне, вот дайте нам кадры здесь и сейчас, а вот на долгий горизонт планирования почему-то компании-вендоры очень редко смотрят», — подчеркнула Елена Бочерова.

Напомним, «Цифровая индустрия промышленной России» — первая в РФ конференция для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности, реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», развития российского высокотехнологичного экспорта и кибербезопасности.