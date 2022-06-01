В Челябинской области отменили обязательный масочный режим
Челябинск, 1 июня, 2022, 20:51 — ИА Регнум. В Челябинской области официально отменён обязательный масочный режим. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.
(сс) AlexChirkin
Маска
Маски можно не носить уже с 1 июня. Решение было принято по согласованию с главным санврачом по региону.
Сейчас ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания является рекомендательным. Как сообщало ИА REGNUM, масочный режим был введён весной 2020 года.