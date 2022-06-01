1 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:55 — REGNUM Статья, в которой издание The New York Post заявило, что российские военные, якобы «деморализованные после трех месяцев войны, продолжают сталкиваться с моральными и другими проблемами спустя семь недель после назначения нового командующего», вызвала скептическую реакцию даже у американских пользователей, которые обвинили издание в очередной антироссийской пропаганде.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметим, что «свои данные» издание получило из уст источников в Пентагоне. А речь идет о генерале Александре Дворникове, который 8 апреля 2022 года был назначен командующим силами, осуществляющими боевые действия на Украине.

Александр Дворников mil.ru

«И всё же, по словам Бориса Джонсона, Россия по-прежнему эффективно продвигается к своей цели, о чём пишет журнал Economist. Нам нужны серьезные дипломатические усилия Вашингтона по прекращению огня — а не поставки оружия, которые затягивают конфликт и могут привести к эскалации», — пишет @solis_mullen.

«Газета [дезинформации]», — комментирует @DarkandtheLight.

«Ага, официальные лица в Пентагоне также заявили, что 19 арабов с самодельными бомбочками напали на Америку 11 сентября. lol», — вспоминает @jamal4hamid.

«Источники в Пентагоне говорят»… я хохочу», — отмечает @kjoAlex.

«Деморализованные российские военные — это выдумка NYT, которая не существует в реальности. На Украине они берут город за городом», — указывает @MiteiRober.

«Ирак. Спасибо Пенатгону за все разрушения», — обращает внимание @PremSanjiva на другую проблему.

«Доказательством этой «деморализации» являются… анонимные чиновники Пентагона. Довольно печально, что так много людей принимают всё это за чистую монету», — подчеркивает @GoldenWhale6.

«Да, но это лишь мнение неких неизвестных источников Пентагона, чуваааак», — комментирует @Fred3348.

«Лол. Будьте честным, а не субъективными», — советует @DorianMlaFrance.

«Украинцы рады этой войне и морально поднялись, потому что Джо Байден дает им ракеты для обстрела России?» — спрашивает @viji_srirangam.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Американские чиновники говорят, значит. Пффф, а мы немного субъективны, не так ли?» — задает риторический вопрос @AlidoRicky.

«В американских СМИ Россия продолжает терпеть поражения, но на земле Россия продолжает побеждать. Что ж, посмотрим, кто будет смеяться последним», — отмечает @ochiwonder.

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