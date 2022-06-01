Вашингтон, 1 июня, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Актёр Юэн Макгрегор высказался относительно негативных комментариев в адрес его коллеги по сериалу «Оби-Ван Кеноби», актрисы Моусес Ингрэм. Об этом 1 июня пишет TMZ.

Кадр из сериала «Оби-Ван Кеноби» Джедай Оби-Ван Кеноби в исполнении актёра Юэна Макгрегора

Как отмечает издание, Макгрегор встал на защиту Ингрэм после того, как она пожаловалась на расистские высказывания в свой адрес от поклонников франшизы «Звёздных войн». Актёр признался, что слова фанатов «разбили ему сердце» — он также заявил, что его коллега является «блестящей актрисой и женщиной» и многое привнесла в сериал.

ИА REGNUM напоминает, что Моусес Ингрэм исполнила роль Ревы Севандер в шоу «Оби-Ван Кеноби», первые эпизоды которого вышли 27 мая 2022 года на Disney Plus. После выхода серий зрители остались недовольны внешним видом актрисы — за неё заступилась компания Disney, назвав критикующих её фанатов «расистами».