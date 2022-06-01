Когалым, Югра, , 20:48 — REGNUM В Когалыме (ХМАО) возбуждено уголовное дело в отношении директора местного комплексного центра социального обслуживания населения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Мошенничество (сс) sajinka2

Прокурорской проверкой установлено, что директор центра в 2019 году создавала видимость работы — готовила и подписывала фиктивные акты о проделанной работе, указывая о предоставлении более двух тысяч социальных услуг детям-инвалидам и многодетным семьям.

При этом за невыполненную работу директор незаконно выписала премии сотрудникам учреждения на общую сумму более 500 тыс. рублей, и сама по итогам года незаконно получила выплату размером свыше 100 тысяч рублей.

В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по статьям ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») и ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).