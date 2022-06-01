Москва, , 20:45 — REGNUM Объём ВВП России в апреле 2022 года сократился на 3% в годовом выражении после роста на 1,3% в предыдущем месяце. Такая оценка приводится в опубликованном 1 июня обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в экономике России».

ВВП России Investprofit.info

«В апреле на фоне беспрецедентного санкционного давления, по оценке Минэкономразвития России, ВВП снизился на 3% год к году после роста на 1,3% год к году в марте», — говорится в материале.

В министерстве отмечают, что основными факторами снижения ВВП в апреле стали транспортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса.

Сообщается, что из базовых отраслей экономики наиболее значительный спад продемонстрировали оптовая торговля (-11,9% год к году в апреле после — 0,3% в марте) и грузовой транспорт (-5,9% год к году после +3,6% месяцем ранее).

В добывающих отраслях наблюдалось существенное ухудшение годовой динамики (-1,6% в апреле после +7,8% в марте), что произошло за счёт снижения добычи топливно-энергетических полезных ископаемых.

Минэкономразвития также скорректировало свои оценки относительно роста ВВП в марте — с прежних 1,6% до 1,3% в годовом выражении, в феврале — с 4,3% до 4,1%, в январе — с 5,8% до 5,6%.

В целом за январь–апрель 2022 года рост ВВП России по отношению к аналогичному периоду прошлого года, по последним данным министерства, оценивается в 1,7%.