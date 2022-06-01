Москва, 1 июня, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Минимальный пакет документов предусмотрен для принятия заявления о приеме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей Украины, сообщает 1 июня пресс-центр МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

Также указано, что утвержден порядок регистрации граждан ДНР, ЛНР и Украины, экстренно прибывших в Россию без документов.

«К представлению вместе с заявлением о приеме в российское гражданство предусмотрен минимальный пакет документов: паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Запорожской или Херсонской областей Украины, один из документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в России», — указано в сообщении пресс-центра МВД РФ.

Жители ДНР, ЛНР и Украины, прибывшие в Россию в экстренном порядке и не имеющие документов, удостоверяющих личность, смогут получить временное убежище в трёхдневный срок.

Полученное ими свидетельство о предоставлении временного убежища будет удостоверять личность и даст его обладателю права на трудовую деятельность, медицинскую помощь и обучение для детей.