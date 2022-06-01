Бухарест, 1 июня, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Бывшая министр туризма Румынии Елена Удря, приговоренная на родине к тюремному заключению и задержанная при попытке нелегального пересечения болгарско-греческой границы, останется под стражей в Болгарии на неопределенный срок. Об этом 1 июня сообщает бухарестское издание Romania Libera.

Fanette Тюрьма (фрагмент)

Согласно официальной информации, соответствующее решение сегодня вынес окружной суд Софии. Адвокатам обвиняемой удалось доказать, что из-за плохих условий содержания в румынской тюрьме здоровью и жизни Удри может угрожать серьезная опасность. Дата нового рассмотрения дела бывшей румынской чиновницы не указывается.

Напомним, Удря была задержана 7 апреля представителями пограничной службы Болгарии при попытке незаконно пересечь болгарско-греческую границу. А накануне этого Высший кассационный суд Румынии приговорил ее к шести годам лишения свободы по обвинению о коррупции и взяточничестве.

Удре инкриминировали «отмывание» более восьми миллионов леев ($1,7 млн), выделенных Бухарестом на проведение массового спортивного мероприятия.