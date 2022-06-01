Москва, 1 июня, 2022, 20:38 — ИА Регнум. В среду, 1 июня, в рамках Фестиваля детства и юности «Большая перемена» на ВДНХ прошла дискуссия «Культура и творчество, которые сохраняют прошлое и создают будущее». На одной площадке встретились министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин и победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» Елизавета Кочеткова. Они пообщались со школьниками и обсудили актуальные вопросы культурной сферы и перспектив для молодых творцов.

Дарья Антонова, ИА REGNUM День защиты детей

Ключевыми темами дискуссии стали тенденции в культурной индустрии. Особое внимание уделили возможностям, которые открываются сегодня для творческого саморазвития и самореализации молодежи. Эксперты поделились своими взглядами на то, как образование, знание культуры и истории влияют на развитие человека и его профессиональный успех, как взаимосвязаны прошлое, настоящее и будущее и как социокультурные инициативы помогают молодежи расти.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова рассказала о том, какие проекты и программы министерства сегодня работают на духовное развитие человека, сохранение важных культурных ценностей и передачу их от поколения к поколению.

«Прекрасно, что сейчас у ребят с самого раннего возраста есть возможности участвовать в разных конкурсных программах, в том числе и творческих. Начиная с защиты проектов в школе, затем на таких серьезных мероприятиях, как «Большая перемена» и «Таврида». Если говорить о грантовых конкурсах, то чем бы творец ни занимался — от написания головокружительных сценариев до создания художественной экспозиции — есть огромное количество возможностей. Пока за гранты на таких площадках, как Министерство культуры и Фонд кино, Фонд президентских грантов и РОСИЗО, соревнуются ваши старшие товарищи, но я уверена, вы уже «дышите им в спину», — рассказала Ольга Любимова, — Каждый год мы шутим, что сцена Министерства культуры очень напоминает Скалу Совета в «Маугли», когда каждая «волчица» выводит, представляет новое поколение сценаристов, режиссёров, операторов. Они выступают, а в зале сидят продюсеры, которые ищут молодые лица, таланты, чтобы привлечь их к своим проектам».

Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева затронула тему преемственности в творческих индустриях. Она поделилась рассуждениями на тему современной мультипликации и того, насколько и как она должна быть связана с «золотым» опытом советских предшественников, а также рассказала, как эту задачу решают в «Союзмультфильме»: «Если говорить о том, чем мы вдохновляемся и как делаем новые проекты, то надо отметить, что в настоящий момент в производственном процессе «Союзмультфильма» на разных стадиях находятся 16 сериальных проектов, 10 короткометражных и 3 полнометражных. И всего 5 из них — это проекты, вдохновленные «золотой коллекцией». Все остальные — это оригинальные, новые идеи, которые создают уже современные художники и авторы. И даже ребуты мы адаптируем под современные реалии, поскольку не можем отрывать от сегодняшней действительности тот контент, который показываем детям. Но должна сказать, что, хотя каждый год мы собираемся полностью отказаться от проектов-продолжений классических мультфильмов, сделать не удается — тут же получаем массу возражений от зрителей. Спрос на актуальные интерпретации любимых мультфильмов огромен. К слову, современные ребята вообще не смотрят их как продолжения классики, ассоциации со старыми мультфильмами и персонажами у них не возникает. А для родителей это своего рода мостик, который помогает поддерживать диалог с детьми».

Несколько советов, которые могут быть полезны молодым людям в их профессиональном и творческом становлении, дал Сергей Першин, генеральный директор АНО «ЦРКИ» и руководитель арт-кластера «Таврида»: «Путь к успеху — это всегда работа над собой, это всегда большие усилия, которые человек должен приложить, чтобы продвигаться вперёд. И в тот момент, когда тебе кажется, что ты уже всего достиг и вышел на желаемый уровень, важно помнить, что завтра будет новый день, новые задачи и всё нужно будет начинать сначала, — напутствовал участников встречи Сергей Васильевич. — Есть популярное выражение — «карьерный лифт», а, на мой взгляд, гораздо круче и правдоподобней — «лестница возможностей». Если у тебя есть цель и ты готов трудиться, карабкаться, стараться, то ты точно придёшь к намеченной цели. Эта идея лежит в основе принципов команды «Тавриды». Мы вместе с нашими партнерами стараемся подготовить для каждого эту «лестницу возможностей», а дальше — дело за вами!»

Елизавета Кочеткова, победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена», поделилась своим вдохновляющим опытом: ее идея превратилась в реально действующий творческий проект — социальную театральную лабораторию «Надо поговорить!», экспериментальный театр, в котором через творчество и театральное искусство поднимаются важные для подростков темы.

В финале дискуссии спикеры рассказали о грантах, конкурсах и проектах, которые открывают перед молодыми людьми хорошие перспективы и могут серьезно изменить их жизнь. Также они поделились планами на будущее и заключили ряд договоренностей. В частности, Елизавета Кочеткова обратилась к Ольге Любимовой с инициативой создать экспертный молодежный совет при Министерстве культуры РФ. Министр эту идею поддержала как ещё одну хорошую возможность услышать голос молодёжи.